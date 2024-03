Os cinco andares da escola estão decorados com balões cor-de-rosa e luzinhas no dia em que Vera Bublitz atendeu a reportagem, na sede do bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Numa parede do térreo, um letreiro luminoso escrito Happy Birthday anuncia que as comemorações dos 80 anos desta mestre do ballet gaúcho estão apenas começando.