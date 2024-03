Ao mesmo tempo em que o passar dos anos provoca uma certa “urgência de vida”, a atriz Patricia Pillar, que chegou aos 60 anos no dia 11 de janeiro, tem se dado o direito de viver numa marcha mais contemplativa, menos apressada, o absoluto oposto do ritmo da tecnologia. Nessa nova fase, a brasiliense desfruta do prazer da autonomia para escolher ter uma rotina – o que é uma conquista e tanto para quem trabalha há mais de quatro décadas no cinema, no teatro e na televisão, com todas as idas e vindas que o métier exige.