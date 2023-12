Já ouviu falar no termo "midsize"? O conceito, que tem ganhado força nas redes sociais, busca englobar uma nova perspectiva entre as pessoas (em geral, mulheres) que não se consideram nem gordas, nem magras. "Mid", em inglês, significa "meio", enquanto "size" quer dizer "tamanho". Portanto, a tradução livre seria algo como "tamanho do meio" ou "tamanho médio". Diversas modelos e influenciadoras que produzem conteúdo sobre moda e autoestima se denominam dessa forma com o objetivo de inspirar os seguidores a aceitarem melhor seus corpos e buscarem roupas que os vistam bem.