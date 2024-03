A atriz Sydney Sweeney, 26 anos, foi à festa pós-cerimônia do Oscar, organizada pela revista Vanity Fair, no domingo (10), com um vestido já usado anteriormente por Angelina Jolie em 2004, na mesma premiação de cinema. A protagonista de Todos Menos Você (2023) resgatou o look icônico de 20 anos atrás e incorporou elementos próprios de sua estilista, Molly Dickinson.