Bruna Marquezine, 29 anos, revelou já ter afirmado que nunca ficaria com João Guilherme, 22, atual namorado da atriz. A confissão veio durante uma brincadeira de "Eu nunca" com o elenco da série Amor da Minha Vida, na qual ele também atua, em um vídeo publicado no canal Avisa Chegando, de Sophia Abraão e Mariana Molina, na terça-feira (19).