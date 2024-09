Talita Hartmann, vencedora do Miss Grand Brasil 2024, tem sido vítima de ataques nas redes sociais desde que conquistou a coroa no concurso, em agosto deste ano. A situação fez com que o presidente da franquia, Evandro Hazzy, começasse uma campanha chamada Miss Respeita, para alertar sobre a gravidade dos xingamentos e as consequências que os ataques podem gerar para a saúde mental das misses.