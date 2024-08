Novo casal Notícia

MC Daniel pede Lorena Maria em namoro na Grécia

Cantor, que terminou o relacionamento com a atriz Mel Maia em agosto de 2023, contou a novidade aos fãs ao compartilhar vídeo do momento. "A gente combina igual café com leite", escreveu ele

15/08/2024 - 21h17min Atualizada em 15/08/2024 - 21h18min