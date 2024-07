Mais que amigas Notícia

Xuxa relembra sugestão de Junno para formar trisal com Ivete Sangalo

Apresentadora contou que a situação ocorreu quando começou o namoro com o cantor, há 12 anos. Baiana pontuou que não se incomoda com esses comentários de uma possível "amizade colorida" com a Rainha dos Baixinhos

10/07/2024 - 13h23min Atualizada em 10/07/2024 - 13h38min