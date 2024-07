Em Belo Horizonte Notícia

Nasce filha de Camila Campos, cantora gospel diagnosticada com câncer

A menina é fruto do casamento da artista com o jogador de futebol Léo, ex-zagueiro do Cruzeiro. Eles também já são pais de Bela, dois anos

24/07/2024 - 23h44min Atualizada em 24/07/2024 - 23h46min