Término Notícia

Fim da relação entre Iza e Yuri Lima repercute nas redes sociais: "Não consigo entender"

Cantora revelou traição em vídeo publicado no Instagram na quarta-feira. Jogador confirmou que trocava mensagens com mulher que já conhecia. A situação provocou a reação do público na internet

11/07/2024 - 11h49min Atualizada em 11/07/2024 - 12h04min