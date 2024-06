Comemoração em dose dupla Notícia

Patrícia Marx anuncia que vai se casar com a namorada: "É a melhor relação que tive"

Cantora e estudante de Psicologia fez o anúncio no dia do seu aniversário. Ela adiantou que vai oficializar a união com Renata Pedreira em agosto

28/06/2024 - 18h39min Atualizada em 28/06/2024 - 18h43min