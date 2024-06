Nesta segunda-feira (10), o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), em São Paulo, condenou o ator argentino Juan Darthés a seis anos de prisão por ter estuprado a atriz Thelma Fardin em 2009. O crime ocorreu durante uma excursão do elenco da série televisiva juvenil Patito Feo pela Nicarágua. Na época, Thelma tinha 16 anos e, Darthés, 45, de acordo com o advogado da vítima. Ele tem dupla cidadania brasileira e, por isso, pode ser julgado no país. As informações são do portal g1.