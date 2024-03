O empresário Rafael Cabral, ex-marido da cantora Naiara Azevedo, foi indiciado após ser concluída a investigação feita pela Polícia Civil de Goiás. De acordo com informações do g1 publicadas nesta segunda-feira (4), o caso foi apurado pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. O inquérito policial foi enviado ao Poder Judiciário no dia 22 de fevereiro.