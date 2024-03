O cantor e compositor Dado Dolabella, que recentemente terminou com Wanessa Camargo após a expulsão da cantora do BBB 24, compartilhou um pouco de sua voz nos stories do seu perfil no Instagram nesse domingo (17) logo após a entrevista que a cantora concedeu ao Fantástico. Ele pediu aos fãs que indicassem músicas de sua autoria e cantou Destino e Está Escrito. "Partiu meu coração em dois", desabafou.