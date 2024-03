O ator Rômulo Arantes Neto e a influenciadora Mari Saad compartilharam fotos do casamento na Bahia. A cerimônia foi realizada no Txai Resort Itacaré durante o pôr do sol, no sábado (16). Os agora recém-casados publicaram registros oficiais e dos amigos e convidados no Instagram ao longo do domingo (17).