A família de Gloria Pires fez sucesso nas redes sociais nessa segunda-feira (12). Acompanhada do marido, o cantor Orlando Morais, a atriz publicou uma foto no Instagram ao lado dos quatro filhos - Cleo, Anttónia, Ana Morais e Bento - antes de curtirem o segundo dia de desfiles das escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro.