A atriz Isabel Teixeira, 5o anos, que interpretou Maria Bruaca no remake de Pantanal e, atualmente, vive a vilã Helena em Elas Por Elas, contou que retirou as mamas após descobrir uma síndrome genética rara. Em 2020, ela foi diagnosticada com "Li-Fraumeni", uma condição que predispõe o desenvolvimento de diversos tipos de câncer.