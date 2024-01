A influenciadora digital Fabiana Justus, 37 anos, filha do empresário Roberto Justus, foi diagnosticada com leucemia. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quinta-feira (25), ela contou a notícia e explicou que havia sumido das redes sociais porque precisava de um tempo para assimilar o que está acontecendo e reunir forças para expor o assunto.