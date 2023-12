Um juiz do Reino Unido decidiu, nesta sexta-feira (15), que o príncipe Harry foi vítima de grampo telefônico por parte de jornalistas do Mirror Group Newspapers (MGN). O grupo editorial deverá indenizá-lo com 140.600 libras (US$ 178.500 ou R$ 887.139, na cotação atual) em perdas e danos.