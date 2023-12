Após reportagem do Fantástico deste domingo (17), que abordou denúncias contra o jogo Crash, conhecido como "Jogo do Aviãozinho", Mel Maia, Jon Vlogs e outros famosos se pronunciaram sobre o envolvimento com a plataforma Blaze. O jogo é um dos principais da casa de apostas online, em operação no Brasil desde 2019 e que conta com 40 milhões de usuários.