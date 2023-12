O nascimento de Serena, primeira filha da funkeira e influenciadora MC Mirella com o dançarino Dynho Alves, tem gerado debate nas redes sociais. A artista vem recebendo críticas por ter compartilhado publicidades nos Stories momentos antes e depois de dar à luz, no hospital, enquanto detalhava passo a passo os acontecimentos do dia para os seguidores.