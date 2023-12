Scout LaRue, filha de Demi Moore e Bruce Willis, compartilhou, nesta quinta-feira (14), algumas fotos inéditas da mãe nos bastidores das gravações do longa-metragem Striptease (1996). Por meio dos stories do Instagram, a atriz repostou o conteúdo de uma página chamada "The Frequent", que divulga imagens raras de famosos.