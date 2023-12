Dado Dolabella, 43 anos, conseguiu na Justiça o direito de utilizar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte, após entrar com um pedido para reverter o bloqueio dos itens. Em função de uma dívida de aproximadamente R$ 450 mil, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia determinado no início deste mês que os documentos do ator fossem confiscados.