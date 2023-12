A 3ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, em São Paulo, determinou que Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, realizem o pagamento de uma dívida de R$ 1,68 milhão ao Bradesco. O valor cobrado é fruto de ação de execução de título extrajudicial movida pelo banco. A decisão foi tomada na quarta-feira (13) e a quitação deverá ser realizada no prazo de três dias, sob pena de penhora de bens do casal.