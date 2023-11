A cantora Antonia Morais, filha da atriz Glória Pires e do cantor Orlando Morais, rebateu críticas que recebeu após mostrar as mansões da família em Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, e em Brasília, no Distrito Federal. A artista havia feito duas publicações no TikTok em que realizava um "tour" pelas casas em outubro.