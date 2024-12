Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares estão noivos. Instagram / Reprodução

O empresário Abdul Fares, 40 anos, virou assunto nesta semana após vir à tona uma disputa judicial com o pai, Jamel Fares. Herdeiro da rede de lojas Marabraz e noivo da atriz Marina Ruy Barbosa, o empresário estaria movendo uma ação contra o pai, cofundador do grupo varejista.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, a disputa envolvia um pedido de interdição de Jamel, sob alegação de problemas de saúde que comprometiam a gestão do patrimônio familiar.

O processo tramitava sob segredo de Justiça em Simões Filho, na Bahia. Porém, após a divulgação do caso, ambos teriam desistido das ações.

Disputa judicial

Na disputa judicial, conforme informações da Folha de S. Paulo, Abdul alegava que o pai sofria de depressão severa, dependência química, cardiopatia e comportamento agressivo.

Em contrapartida, Jamel acusava o filho de falsidade ideológica e má gestão financeira, além de criticar o seu estilo de vida, incluindo um anel de noivado avaliado em R$ 1 milhão.

Diante da repercussão do caso, ambos retiraram as ações. Além disso, começou a circular uma foto dos dois juntos com um exemplar de jornal em mãos, para mostrar que a cordialidade entre eles é recente. Eles também divulgaram uma declaração em firma reconhecida por cartório na qual negavam os fatos citados acima.

Herdeiro de um império

Abdul Fares é diretor financeiro da Marabraz, cuja receita anual é estimada em R$ 1 bilhão. Além disso, atua como sócio em empresas de tecnologia e imobiliárias, como a Blue Group Digital e a LP Real Estate. Descendente de libaneses, Abdul nasceu em São Paulo e se formou em Administração pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).

O empresário é neto de Abdul Hadi Mohamed Fares, fundador da Marabraz, e desde 2011 está diretamente envolvido na gestão dos negócios da família.

A transferência de patrimônio, feita como estratégia de blindagem financeira, teria iniciado os atritos entre o pai e filho.

Vida longe dos holofotes

Apesar de pertencer a uma família tradicional e reservada, Abdul já teve passagens pelo mundo das celebridades.

Antes de seu relacionamento com Marina Ruy Barbosa, ele namorou a ex-BBB Jaque Khury, com quem apareceu em eventos e na mídia. Hoje, Abdul mantém um perfil discreto nas redes sociais, nas quais compartilha apenas frases motivacionais.

O noivado com Marina foi oficializado com um anel milionário, e o casal prefere não expor detalhes da relação. A artista, que confirmou recentemente que está morando com Abdul, declarou, em tom descontraído, ao portal Leo Dias:

— Tem que fazer um test-drive, né?

Marina revelou publicamente o namoro com o empresário em agosto de 2023, quando realizou o primeiro desfile de sua marca de roupa, a Ginger, no Rio de Janeiro, e trocou beijos com o novo romance. A atriz não assumia um namoro desde o fim do relacionamento com o ex-deputado Guilherme Mussi, em novembro de 2022. Antes disso, Marina foi casada com o automobilista Alexandre Negrão por três anos, de quem se separou em janeiro de 2021.