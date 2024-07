O livro Melhor Não Contar, de Tatiana Salem Levy, faz o retrospecto incômodo de um tempo em que não entendíamos direito o que nos acontecia. Eu, por exemplo, custei a compreender que a palavra violência abrangia mais do que a brutalidade física. Não identificava claramente as violências emocionais. Nunca me estapearam, me feriram com instrumento cortante ou me arrastaram no chão pelos cabelos. Achava que isso bastava para me considerar uma sortuda, sem a vivência de maus-tratos.