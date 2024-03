Tirem as crianças da sala, vou reproduzir um trecho do livro O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório. “O Tio Zé Carlos era da Polícia Civil e fazia questão que todos soubessem disso, pois, sempre que chegava, ele tirava a arma da cintura e a colocava em cima da estante e dizia: crianças, não mexam nisso, entenderam? (...) Sua avó tinha grande orgulho. Era sem dúvida o filho preferido. Zé Carlos se gabava de ter matado um vagabundo, como ele mesmo dizia, que tentou assaltá-lo certa vez. Mesmo que a investigação do caso tivesse apontado indícios de que não houve assalto e que seu tio estava, na verdade, envolvido com tráfico de armas e drogas,...”