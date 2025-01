O verão exige aquele drink bem refrescante, eu sei! Companhia para brindar conquistas, extravasar emoções ou apenas viver momentos confortáveis em casa, a bebida — com ou sem álcool — é uma ótima pedida.

Aperol Spritz

Óbvio que o coquetel laranja precisava constar nesta lista. Em 2024, o Aperol Spritz fez sucesso entre as gerações Z e millenial. Não à toa, se tornou viral no TikTok e demais mídias sociais.

A bebida italiana leve e com baixo teor alcoólico é ideal para curtir a temporada quente.

Negroni

Também em alta, o Negroni acumula fãs e protagoniza noites por aí. De acordo com a enóloga Natália Frighetto , a bebida, que leva o nome do Conde Camilo Negroni, tem mais de cem anos de história.

Qual a origem do Negroni?

Em 1919, Conde Camilo Negroni pediu ao dono do Café Casoni, em Florença, que reforçasse o seu coquetel preferido. Então, Scarselli substituiu a água com gás por gin e a fatia de laranja por twist de limão. E, desta forma, surgiu o tradicional drink também composto por Campari e vermute doce.

A seguir, veja como preparar, com sugestão extra.

Dica: para deixar a bebida mais refrescante nos dias quentes, use espumante brut no lugar de gin. A releitura resulta no Negroni “Sbagliato”, que, em italiano significa errado.