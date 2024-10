Um dos cartões-postais de Porto Alegre, o Guaíba com o seu pôr do sol é o cenário perfeito para um fim de semana especial. Para quem gosta de apreciar essa maravilha da Capital, o Baixo Barra Gastronomia é uma baita opção. O food hall, que fica dentro do BarraShoppingSul, traz o que há de melhor para quem ama comer e beber bem, em um ambiente confortável, sofisticado e com uma agenda completa de atrações.