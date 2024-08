Com o aumento exponencial do fluxo de turistas que visitam Uruguaiana em busca das lojas francas, os endereços gastronômicos se tornaram mais um motivo para quem quer ir à fronteira. Ao todo, estão estabelecidos na cidade cerca de 150 estabelecimentos que prestam um serviço de alta qualidade no setor da gastronomia. Confira nossa lista de opções na cidade.