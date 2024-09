Você, chocólatra de plantão, quer um motivo para se entusiasmar? Pois a Divine te traz cinco. Inovando mais uma vez, a marca acaba de lançar uma linha de barras de chocolate recheadas. A novidade promete agradar todos os paladares, já que conta com os sabores de limão, morango, avelã, amendoim e caramelo. Esse é mais um capítulo na história de quem acredita no verdadeiro sabor do chocolate e vai além.