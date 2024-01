A gastronomia do Baixo Barra, no BarraShoppingSul, ganhou um restaurante focado na culinária latino-brasileira e regional com inspiração no mar. No cardápio do restaurante, criações não faltam. Há pratos cheios de brasilidade, receitas que lembram nosso Estado e muito mergulho em águas salinas para oferecer aos clientes uma nova experiência: o consumo de ostras frescas.