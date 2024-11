Beto (Pedro Novaes) namorava Bia (Maisa), uma menina fogo na roupa. Durante o Carnaval, ele se encantou com um brotinho novo na cidade, e foi o maior sururu! O pai de Bia acusou o genro de só querer rosetar, e praticamente o obrigou a reatar o namoro. Não entendeu patavinas? Então você ainda não entrou no clima de Garota do Momento, a deliciosa trama das seis que estreou esta semana.