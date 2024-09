Ex-galã da televisão brasileira, o ator Mário Gomes foi despejado da mansão onde morava com a família em Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro. O próprio artista comunicou o ocorrido pelas redes sociais nesta segunda-feira (16), em vídeo. Aos 71 anos, Gomes aparece na gravação pichando as paredes do imóvel com a frase "não vou sair".