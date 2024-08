O Amor Volta para Casa, novo k-drama da Netflix, estreou no catálogo da plataforma no último sábado (10). Dividida em 12 episódios, a produção gira em torno de Byeon Mu-Jin (Ji Jin-hee), um empresário que, devido à falência, acaba se divorciando da esposa e desaparece sem deixar vestígios. Anos depois, ele retorna como um bilionário e tenta se reconectar com a família.