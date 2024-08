"Garota do Momento" Notícia

Filho de Leticia Spiller e Marcelo Novaes é comparado com Tom Holland em teaser de nova novela

Semelhança de Pedro Novaes com intérprete do Homem-Aranha chamou atenção do público. Ator e músico de 27 anos está no elenco da trama que estreia ainda em 2024

13/08/2024 - 18h22min Atualizada em 13/08/2024 - 19h54min