Lucca venceu a primeira prova do Estrela da Casa nesta quarta-feira (14) e ficou com a imunidade desta semana após resistir por 17 horas. O novo reality show da Globo estreou na noite de terça-feira (13) e já começou testando os aspirantes a futuros astros da música. Lucca e Rodrigo Garcia seguiram no desafio até o final.