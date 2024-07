Quem segue a carreira artística sabe que, algumas vezes, os personagens exigem mudanças radicais. Engordar ou emagrecer, mudar o cabelo ou se despir totalmente da vaidade para imprimir mais verdade em cena. A novela No Rancho Fundo tem alguns casos de atores e atrizes que estão quase irreconhecíveis, seja no sotaque, nos trejeitos ou no visual.