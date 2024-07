O cantor Amado Batista foi processado por ex-funcionários de sua fazenda de Goianápolis, na região Metropolitana de Goiás, após a morte do filho de três anos dos caseiros. Segundo o site g1, a criança de três anos se afogou na piscina do local, que não tinha tela de proteção. O casal alega que houve negligência por parte do cantor.