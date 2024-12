Pedro Goifman fala sobre seu personagem em "Garota do Momento": "Guto surpreenderá"

Pedro Goifman vem ganhando espaço na novela "Garota do Momento" no papel de Guto. Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

Garota do Momento, a novela das seis em cartaz na TV Globo, é uma mistura perfeita de atores consagrados, jovens talentos e carinhas novas que têm roubado a cena.

Um bom exemplo é Pedro Goifman, que vive o sensível Guto na trama. Filho de um pai autoritário, o rapaz tenta se enquadrar no que a sociedade impunha na época, namora Eugênia (Klara Castanho), mas vive angustiado, tentando reprimir alguns pensamentos e desejos.

Estreante na telinha, o ator de 21 anos conta como foi a preparação para entrar no clima de 1958, celebra a convivência com os veteranos e adianta um pouco sobre seu personagem.

Como foi a sua preparação para entrar no clima de 1958?

Entrar em um trabalho de época é um desafio. A novela se passa no Rio de Janeiro dos anos 1950. Eu sou de São Paulo e estamos em 2024.

Fizemos uma preparação minuciosa com a Cris Moura, em que assistimos a referências da época e obras sobre os anos 1950, tivemos aulas de etiqueta, fonoaudióloga e prosódia.

Além disso, busquei as referências que o Guto teria: os filmes de rebeldia da época, com os grandes atores que representavam a juventude transviada que estava se formando. Marlon Brando, Rock Hudson, Elvis Presley e, principalmente, James Dean foram nomes importantes nos meus estudos.

O Ícaro (Silva, que interpreta Ulisses) inclusive me emprestou uma biografia do James Dean. Li e me apaixonei completamente. Mudou não só a minha construção do Guto, mas também como eu vejo a atuação.

Também estou fazendo autoescola de moto, porque na novela faço parte da Gangue da Lambreta. Isso, junto com as aulas de etiqueta, tem mudado meu corpo, a minha forma de me movimentar.

E sigo pesquisando! Por ser uma obra aberta, sigo descobrindo novas músicas, novos filmes, novos livros. Inclusive estou lendo as crônicas do Rubem Braga que foram escritas naquele período, para construir as novas curvas do personagem.

Namoro com Eugênia (Klara Castanho) deixou o rapaz confuso. TV Globo / Reprodução

Guto é sensível e doce, mas sofre com um pai autoritário. Você se inspirou em alguma história real?

Claro que a divisão entre ator e personagem é sempre um pouco nebulosa. Principalmente porque acredito que não faça sentido separar obras entre ficção e documentário.

Então, é impossível não se basear em tudo que vivemos no processo de construção de personagem, até porque essas experiências estão em cada um de nós.

Porém, especificamente na questão da relação com o pai, acho que não pensei em nada específico da vida real. Minha relação com meu pai é ótima, ele não é parecido com o Nelson.

Como tem sido a convivência com atores consagrados em cena?

É uma maravilha! Tenho aprendido muito contracenando com atores tão experientes, assim como com os novos nomes. É um baita privilégio conviver com tantos artistas que têm visões diferentes e vêm de diferentes lugares.

E estou conhecendo essa linguagem nova. Estou amando fazer uma obra aberta. Vejo o que as pessoas têm falado do Guto nas redes sociais, vou recebendo os capítulos aos poucos também e descobrindo a história junto com o público. É um exercício de cocriação geral.

O diálogo entre cada uma das pessoas que está trabalhando para a novela ser feita é muito presente, assim como o diálogo com o público.

E que tal os bastidores com o núcleo jovem? Rola muita bagunça?

As gravações têm sido muito divertidas. Todos estamos em muita sintonia e nos damos muito bem.

O núcleo jovem fez um longo processo de preparação, em que nos encontramos muitas vezes todos ao mesmo tempo, o que nos ligou profundamente.

Sinto que dá pra sentir esse clima borbulhante da juventude dos anos 1950 na novela. E isso é resultado de um processo de muito trabalho.

Nas redes sociais, há quem diga que Guto é gay. Pode dar algum spoiler sobre isso?

O que posso dizer é que o Guto tem 17 anos, que é uma idade de muitas descobertas.

Estou muito feliz em interpretar esse personagem e ir descobrindo o que vai acontecer com ele junto com o público. Afinal, a novela vai sendo escrita e gravada conforme vai sendo lançada, então tem muita coisa que nem eu sei.