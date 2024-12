Barcelona, Milan e Arsenal vencem; City é derrotado pela Juventus na Liga dos Campeões

O Barcelona chegou aos 15 pontos em segundo lugar, só atrás do Liverpool, que acumula 18. Já o Borussia Dortmund permanece com 12.

Em Turim, o Manchester City aumentou seu calvário, ao perder para a Juventus por 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados pelo artilheiro Vlahovic e por McKennie. O time italiano chega aos 11 pontos (14º lugar) e aumenta sua chances de classificação para as oitavas de final, enquanto os ingleses seguem com oito (22º lugar).