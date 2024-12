Jamie Foxx fala sobre problema de saúde que o deixou em coma por 20 dias

Jamie Foxx completa 57 anos nesta sexta-feira (13). VALERIE MACON / AFP

O ator e cantor norte-americano Jamie Foxx revelou detalhes de um grave problema de saúde que enfrentou em 2023 no seu novo stand-up Jamie Foxx: What Had Happened Was. O astro completa 57 anos nesta sexta-feira (13).

O especial foi lançado na terça-feira (10) na Netflix. Na produção, ele compartilhou pela primeira vez que sofreu uma hemorragia cerebral que resultou em um derrame e o deixou em coma por 20 dias.

Trechos do stand-up viralizaram nas redes sociais, especialmente os relatos em que Foxx aborda sua experiência e reflete sobre fé e superação. Em um dos momentos, o ator se emocionou ao falar sobre o impacto do derrame em sua vida:

— É sobre bênçãos. Deus me abençoou com esse talento. E quando eu esqueci de Deus, ele me abençoou com um derrame.

O stand-up já está disponível nos Estados Unidos, mas ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

Participação da filha

A apresentação contou com a participação especial de Corinne Foxx, filha mais velha do artista, que, segundo ele, foi fundamental no seu processo de recuperação.

O artista relembrou como ela o ajudou nos primeiros dias, enquanto ele ainda estava em coma e enfrentava instabilidade nos sinais vitais.

— Ela entrou sorrateiramente no meu quarto de hospital com seu violão. "Eu sei o que meu pai precisa", disse. Ela era minha desfibriladora espiritual —, disse ele, conforme o gshow.

Hemorragia

Foxx também compartilhou detalhes do episódio que quase lhe tirou a vida.

Ele contou que, em 11 de abril do ano passado, durante as gravações do filme Back in Action, em Atlanta, sentiu fortes dores na cabeça e desmaiou antes de conseguir tomar uma aspirina.

Inicialmente, foi atendido por um médico que lhe aplicou uma injeção de cortisona e o mandou para casa. Porém, a irmã do ator percebeu que algo estava errado e insistiu para que ele fosse levado ao hospital.

Os médicos diagnosticaram a hemorragia e informaram que, sem cirurgia imediata, ele não sobreviveria. Enquanto estava inconsciente, Foxx relatou ter tido uma experiência intensa.

O ator relembrou também que acordou em uma cadeira de rodas.

— Eu vi o túnel. Eu não vi a luz. Estava quente. Pensei: "Estou indo para o lugar errado nessa p****?" Porque olhei para o fim do túnel e achei que vi o diabo, dizendo tipo: "Vamos lá" —brincou.

Globo de Ouro

O especial teve alguns momentos musicais. Também conhecido pela carreira como cantor, que inclui um Grammy, Foxx performou sucessos próprios e uma música de Ray Charles, artista que interpretou no filme Ray, papel que lhe rendeu um Oscar de Melhor Ator.

O público foi às lágrimas quando o ator cantou GOD IS GOOD, de Forrest Frank, junto à plateia.