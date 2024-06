Vai Que Cola - O Filme (2015) será exibido na Sessão da Tarde desta sexta-feira (28). O longa protagonizado por Paulo Gustavo (1978-2021) e dirigido por César Rodrigues narra a história de um grupo de moradores de uma pensão no bairro do Méier, no Rio de Janeiro, que se muda para o Leblon. O filme será exibido às 15h25min, após Cheias de Charme, na RBS TV.