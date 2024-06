Condenada por uso indevido da imagem de Leila Diniz, Regina Duarte tem 10 dias para realizar o pagamento de R$ 74 mil em indenização à filha da falecida atriz, Janaína Diniz Guerra. A diretora de cinema entrou com um processo contra a ex-namoradinha do Brasil após ela utilizar uma foto da mãe tirada do contexto original.