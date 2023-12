Daniel Filho, um dos grandes nomes da televisão brasileira, revisitou histórias memoráveis dos seus mais de 60 anos de carreira em entrevista ao Conversa com Bial na noite desta quinta-feira (7). Entre as memórias que compartilhou com público, estava uma viagem a Cuba, que fez em companhia de Regina Duarte, na qual os dois conheceram Fidel Castro. Na época, a atriz era protagonista de Malu Mulher (1979-1980).