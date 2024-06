Estreia na próxima segunda-feira (10) o Na Cama com Pitanda, programa que será comandado pelas ex-BBBs Giovanna Pitel e Fernanda Bande. A atração vai ser exibida no Multishow e no Globoplay e traz de volta a dupla que ganhou a simpatia do público pela amizade construída no quarto gnomo do BBB 24.