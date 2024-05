O programa Altas Horas dedicou a edição da noite de sábado (18) para homenagear e prestar apoio ao Rio Grande do Sul, que vive as consequências da maior tragédia climática de sua história. Serginho Groisman recebeu apenas convidados gaúchos, com o objetivo de compartilhar mensagens de esperança, endossar a cultura da região e fortalecer os pedidos de doações às vítimas das enchentes.