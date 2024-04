Uma jovem indígena, um viúvo amargurado, uma loira má e ambiciosa. "Eu quero as joias"; "Não brigue com a mamãe"; "Mirrrrrnaaaa". Noveleiros que se prezem sabem que estamos falando de Alma Gêmea, um dos maiores sucessos da teledramaturgia. A trama de Walcyr Carrasco foi um fenômeno de audiência, alcançando às 18h números dignos de horário nobre. A partir de hoje, a novela ganha sua segunda reprise no Vale a Pena Ver de Novo (a primeira foi em 2009), e vai ter muita gente querendo (re)ver essa bela história. Mas afinal, quais são as razões para tanto sucesso? Listo aqui cinco motivos que fazem de Alma Gêmea um novelão.