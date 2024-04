Na próxima semana, a partir do dia 29, o público voltará a curtir as emoções do casal Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis) em Alma Gêmea (2005) no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. A trama foi criada e escrita por Walcyr Carrasco, com a direção artística de Jorge Fernando (1955 - 2019), e fala sobre reencarnação.